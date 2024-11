OÖ: Lenker nach Frontalcrash im Tunnel sofort tot

Kontrolle verloren

Beteiligt am neuerlichen tödlichen Unfall im Bartelkreuztunnel in Ebensee waren zwei Autos, besetzt mit jeweils einem Lenker. Eines der Fahrzeuge dürfte gegen 19 Uhr plötzlich die Kontrolle verloren haben und krachte über die Tunnelwand in den Gegenverkehr. „Ein folgenschwerer Unfall mit einer eingeklemmten Person resultierte aus diesem unglücklichen Geschehen“, berichtet die Feuerwehr Ebensee nach ihrem Einsatz.