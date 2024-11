Das sagen Ortschefs zu steirischem Koalitionspoker

Was sagen die steirischen Bürgermeister von ÖVP und SPÖ nach der Wahlschlappe am Sonntag? Die roten Reihen sind geschlossen, bei den Schwarzen sind die Zweifel am Kurs in der Landespartei deutlich größer – vereinzelt auch an der Person Christopher Drexler. Brisant: Schon in vier Monaten wartet die Gemeinderatswahl.