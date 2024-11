Shamrock? Das ist längst kein „Pub-Team“ mehr

Rund 800 Iren sind im Anflug. Kaum ein Pub in Wien, das am Donnerstag nicht aus allen Nähten Platzen wird. Ein Shamrock-Pub gibt es ja mittlerweile in jeder Stadt. Das Kleeblatt (Shamrock) ist auch das inoffzielle Nationalsymbol Irlands, ziert daher auch das Wappen der Rovers, am Donnerstag Rapids vierter Gegner in der Conference League. Und die sind längst kein Pub-Team mehr ...