Letzter Wurf sitzt! Bittere Niederlage für Pöltl

Jaden Ivey traf in der Little Caesars Arena mit der Schlusssirene zum Sieg der Pistons. Der Guard war mit 25 Punkten auch der Topscorer der Heimischen. Bei den Raptors ragte Scottie Barnes mit 31 Zählern und 14 Rebounds heraus. „Einen Tag nach dem Spiel in Cleveland und um einen weiteren Starter (Gradey Dick, Anm.) dezimiert, haben wir wenig getroffen und sind schnell 15 Punkte zurück gelegen. Dank unserer Bank sind wir zurück gekommen und haben die Führung übernommen, aber schließlich durch einen Wurf in letzter Sekunde verloren“, ließ Pöltl die Partie Revue passieren.