Heimpublikum im Rücken! Handball-Frauen motiviert

Mit dem Heimpublikum im Rücken nehmen Österreichs Handball-Frauen die am Donnerstag in Innsbruck beginnende Europameisterschaft in Angriff. Die erste EM seit 16 Jahren ist zugleich die Endrunden-Premiere von Neo-Teamchefin Monique Tijsterman, das klare Ziel der Hauptrunden-Aufstieg. Favoriten auf das Finale in der Wiener Stadthalle sind aber andere: Auf Titelverteidiger Norwegen trifft Österreich schon in der Vorrunde, auch Weltmeister Frankreich oder Dänemark zählen dazu.