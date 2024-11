Don Trump Jr. mauserte sich zu Familien-Influencer

Was Don Jr. berufliche Pläne angeht, so steht zwar an, dass er sich dem konservativen Risikokapitalfonds 1789 Capital anschließt. Laut einem der Insider wird er aber auch seinen Politik-Podcast fortführen und Kandidaten unterstützen, die den Politikstil seines Vaters vertreten. Und er werde Trump auch im Weißen Haus beratend zur Seite stehen. Allerdings sei nicht mit einer Beteiligung am Tagesgeschäft zu rechnen.