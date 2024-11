„Max hat uns gezeigt, wo der Bartl den Most holt“

Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali traut Verstappen noch weitere Titel zu. „Er ist eine wahre Größe in diesem Sport und hat in seiner beeindruckenden Karriere noch so viel vor sich“, sagte der Italiener. Nur fünf Piloten gelang es in der F1-Historie bisher, vier WM-Titel in Serie zu holen. Einzig Michael Schumacher setzte sich von 2000 bis 2004 für Ferrari fünf Mal en suite die Krone auf.