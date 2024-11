Vienna fügt St. Pölten erste Niederlage zu

Traumstart in der ersten Minute

Die Döblingerinnen erwischten den Champions-League-Starter, der am Donnerstag in Wien das Highlight-Heimspiel gegen Titelverteidiger FC Barcelona mit 1:4 verloren hatte, am falschen Fuß. Schon in der ersten Minute fixierte Hannah Fankhauser den Traumstart. Sie eroberte einen ungenauen Pass, zog aufs Tor zu und ließ Torfrau Carina Schlüter keine Chance. In Minute 10 schloss Julia Kappenberger einen Konter auf der Hohen Warte mustergültig ab.