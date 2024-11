Tennis-Paukenschlag: Murray trainiert Djokovic

Djokovic hat sich Anfang des Jahres von Trainer Goran Ivanisevic getrennt, er will nun wieder an alte Stärke anknüpfen. In der abgelaufenen Saison hatte er keinen Grand-Slam-Titel gewonnen, er sicherte sich aber die Olympia-Goldmedaille. Murray, Wimbledonsieger 2013 und 2016 sowie US-Open-Gewinner von 2012, kämpfte während seiner Karriere mit zahlreichen Verletzungsproblemen und spielte zuletzt mit einer künstlichen Hüfte. Eine Zyste am Rücken hatte ihn im Sommer vom erhofften letzten Einzel-Auftritt beim Rasenklassiker in London abgehalten.