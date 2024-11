Vier Österreicher in Lillehammer in den Top-Fünf

Alle sieben Österreicher nach 1. Durchgang in Top 15

Schon im ersten Durchgang hatte Österreichs Team eine nicht für möglich gehaltene mannschaftliche Dichte: Alle sieben ÖSV-Springer in den Top 15 und selbst der nach dem Verletzungsschock Hubers eingeflogene Ortner (22) segelte auf Platz fünf. Kraft, der sich vor dem Bewerb noch nicht auf Toplevel eingeordnet hatte, überraschte nicht nur die Konkurrenz: „Das ist das Überraschendste, was ich jemals erlebt habe. Ich habe den besten Sprung seit Ewigkeiten gemacht, aber es hat sich genau so angefühlt wie ich es mir vorstelle. Für mich ist das schon ein riesiger Sieg heute – egal, was kommt“, sagte der Weltcup-Titelverteidiger nach seinem 133-m-Satz ins ORF-Mikro.