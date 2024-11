Pinkelnig bei Prevc-Sieg in Lillehammer Sechste

Eva Pinkelnig hat beim Weltcup-Auftakt der Skispringerinnen in Lillehammer einen Podestplatz verpasst. Beim überlegenen Sieg der slowenischen Gesamtweltcupsiegerin Nika Prevc belegte Pinkelnig am Samstag in Norwegen als beste ÖSV-Athletin den sechsten Platz.