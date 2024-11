ÖSV-Team startet mit Stockerlplatz in die Saison

„Grundsätzlich sehr positiv“, resümierte Hörl den erstmals überhaupt erfolgten Weltcupstart mit einem Mixedbewerb. „Der erste Sprung war sehr okay, in die Richtung sollte es gehen. Im zweiten habe ich ein bisserl überpaced, es war sehr aggressiv. Aus Fehlern lernt man“, meinte der zweifache Weltcupsieger in der Vorsaison, darunter auch am Bergisel.