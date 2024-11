Golden State steht im Viertelfinale des NBA-Cups

Die Kalifornier bezwangen die New Orleans Pelicans am Freitag auswärts mit 112:108 und fixierten im Turnier, das mit Ausnahme des Finales auch zur regulären Saison der nordamerikanischen Basketball-Profiliga zählt, den Sieg in ihrer Gruppe. Golden State profitierte dabei auch von der 120:123-Niederlage der Denver Nuggets gegen die Dallas Mavericks.