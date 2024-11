Jedes Gerichtsurteil wird dieser Frau vorgelegt

Ein Freispruch? Eine Verurteilung? Eine Strafe in einem Prozess zu hoch oder zu niedrig? Wie die Staatsanwaltschaft in solchen Fällen weiter vorgeht, entscheidet der jeweilige Chef. So kommt es, dass in Kärnten erstmals alle Gerichtsurteile bei einer Frau auf dem Tisch landen: Tina Frimmel-Hesse über Männer, Missbrauch und Macht.