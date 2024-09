„Wir zahlen nicht!“ Eskaliert der Mbappe-Streit?

Doch der Verein will dieser Forderung nicht nachkommen. „Wir zahlen nicht“, wird eine Klub-Quelle von der Nachrichtenagentur „AFP“ zitiert. Vielmehr wolle man in Paris die Entscheidung eines zivilen Gerichts abwarten. „Angesichts der Grenzen der rechtlichen Kompetenz der LFP-Kommission, in dieser Angelegenheit eine umfassende Entscheidung zu treffen, muss sie nun einer anderen Gerichtsbarkeit vorgelegt werden“, heißt es in einem Statement des Vereins.