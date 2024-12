Das bringen die Sterne 2025 für Singles & Einsame

Stier 21.4. – 20.5.: Beziehung für immer

Schluss mit „allein vor dem Fernseher hocken“, Ihr Horoskop lässt nämlich neue Freunde, Reisen und bei manchen sogar eine heiße Liebe vermuten (je nach persönlicher Geburts-Uhrzeit/Aszendent). Saturn, Neptun, Venus & Jupiter geben Hinweise darauf, dass Sie mit schlafwandlerischer Sicherheit auf einen Menschen treffen könnten, der Sie genau so sehr will wie Sie ihn. Eventuell ein Stier, ein Löwe, eine Waage – vielleicht auch ein heiratswilliger Krebs, der 2025 ein Glückshoroskop hat und Sie bestimmt begeistern, verwöhnen ... oder für immer festhalten wird. Das Schönste ist, dass Saturn alles beschützt, was Sie in Ihrem Jupiter-Glück erreichen.