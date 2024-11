TÜV-Report: Das sind die (un)zuverlässigsten Autos

Zur Einordnung des TÜV-Reports

Die Platzierung im TÜV Report gilt als wichtiges Indiz für die Langzeitqualität von Autos. Im Einzelfall sind die Rankings aber mit Vorsicht zu genießen. So zählen zu den erheblichen Mängeln Probleme an der Bremse ebenso wie abgefahrene Reifen – die TÜV-Plakette gibt es in beiden Fällen nicht, einen Rückschluss auf die Fahrzeugqualität erlaubt aber höchstens der erste Fall. Zudem schneiden teure Fahrzeuge wie etwa der Porsche 911 in der Regel besser ab, da die Halter mehr Geld in die Pflege investieren und ihr Auto vor dem HU-Termin gegebenenfalls von der Werkstatt fit machen lassen. Bestimmte Modelle sind zudem vor allem bei älteren Privatnutzern mit eher geringer Fahrleistung beliebt, während andere oft als Dienstwagen im Einsatz sind und mit entsprechend hohen Laufleistungen aufwarten.