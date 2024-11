Das war der meistgesehene Boxkampf der Geschichte

Die Zahl mutet so oder so geradezu exorbitant an. War zunächst von 60 Millionen die Rede, schraubte Netflix die Marke noch einmal kräftig nach oben: Insgesamt 108 Millionen Box-Fans frönten laut Eigenangabe dem Stream des Spektakels. Zu viel für den Anbieter? Technische Probleme machten den Zuschauern zu schaffen und die Notiz von ihrer Existenz schnell die mediale Runde. Netflix haut noch einen Superlativ raus: Der Kampf zwischen Jake Paul und Mike Tyson vergangene Woche sei das meistgestreamte Sportereignis aller Zeiten gewesen.