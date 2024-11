„Musiala kann sich das Gehalt selbst eintragen“

In 14 Pflichtspielen für die Bayern erzielte Musiala neun Tore und wurde mehrfach zum „Man of the Match“ gewählt. Sein Vertrag läuft noch bis 2026 – der deutsche Rekordmeister arbeitet derzeit an einer Vertragsverlängerung. Ein Mega-Paket von 150 Millionen Euro wäre laut Matthäus „eine angemessene Summe“. Laut Sky ist derzeit ein Jahresgehalt von bis zu 25 Millionen Euro im Gespräch – zuzüglich einer Provision für Musialas Berater, einem Handgeld und weiteren erfolgsabhängigen Prämien, die die Bayern dem Mittelfeldspieler anbieten sollen.