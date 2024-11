Klima: Gewessler sieht auch Private in der Pflicht

Österreichs Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) sieht bei der Finanzierung der Abwendung der Klimakatastrophe auch Private in der Pflicht. Darüber hinaus beklagt sie, dass die UNO-Weltklimakonferenz „nicht so inklusiv ist, wie sie sein sollte.“ So sind in Aserbaidschan kaum Proteste von NGOs und Menschenrechtsorganisationen möglich.