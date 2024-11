Häusliche Gewalt? Alba Berlin feuert Skandal-Profi

Attacke gegen Doping-Beauftragten

Für Koumadje, der 2021 zu Alba gewechselt war, endet damit eine turbulente Zeit in Berlin, die stets von Negativschlagzeilen geprägt war. So war der 28-Jährige allein in der vergangenen Saison dreimal wegen grober Unsportlichkeiten gesperrt worden, in der laufenden Saison sorgte er für einen Eklat, als er einem Doping-Beauftragten bei einem Cupspiel gegen den Hinterkopf schlug. Die zuletzt gegen Koumadje erhobenen Vorwürfe dürften das Fass nun endgültig zum Überlaufen gebracht haben.