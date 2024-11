Jetzt fix: Kein Schotter-Förderband über die Donau

Langwierige Verfahren

Habsburg konkretisierte: „Wir ziehen das Projekt zurück.“ Zu viele offene Punkte, der Widerstand in der Region und auch Bemühungen von Bürgermeister Bernhard Kerndler gegen das Vorhaben hätten „ein schwieriges und langwieriges Genehmigungsverfahren erwarten lassen“. Darauf wollten es die beiden Unternehmer offenbar nicht anlegen. Habsburg abschließend: „Wir wollen als Arbeitgeber und Wirtschaftsbetrieb ein guter Partner für die gesamte Region sein. So handhaben wir das schon seit Generationen. So soll es auch in Zukunft sein.“