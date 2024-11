Minister warnt Briten vor Beauty-OPs im Ausland

Mehrere Tote nach Beauty-OPs in der Türkei

Mindestens sechs Menschen aus Großbritannien seien im vergangenen Jahr nach medizinischen Eingriffen in der Türkei gestorben, meldete PA unter Berufung auf das Außenministerium in London. Manche hätten nach Eingriffen auch Komplikationen erlebt oder weitere Behandlungen gebraucht.