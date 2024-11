„Mega-Kraftwerk in Tirol muss zurück an den Start“

Tiwag soll über die Grenzen blicken

Tschon betont, nicht gegen Kraftwerke zu sein: Seit 2012 seien zumindest 42 neue Wasserkraftwerke projektiert und genehmigt worden, ein Großteil in enger Abstimmung mit der Landesumweltanwaltschaft. Speziell große Wasserkraftwerke würden ausdrücklich befürwortet, „sofern diese entsprechend umweltoptimiert geplant werden. Man möge sich ein Beispiel am Kopswerk II in Vorarlberg nehmen!“