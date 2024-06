Tiwag rudert bei Ableitungen im Ötztal zurück

In der Causa rund um den geplanten Ausbau des Kraftwerks lenkt die Tiwag nun ein. Konkret teilte man mit, dass man sich im weiteren Verfahren und in der Umsetzung darauf konzentrieren will, all das umzusetzen, was für die Energiewende notwendig ist. Dabei gehe es um große Speicherkapazitäten. Deshalb will man die Erweiterung in zwei Projektteile trennen.