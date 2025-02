Warum haben Männer eigentlich einen Bart?

15 Zentimeter Bart pro Jahr

Wusstest du, dass ein Bart im Durchschnitt etwa 0,3 bis 0,5 Millimeter pro Tag wächst? Das bedeutet, ein Mann schafft in einem Jahr etwa 15 Zentimeter Bart. Es gibt viele verschiedene: Vollbart, Schnauzer oder Schnurrbart (über der Oberlippe), Drei-Tages-Bart (stoppeliger Bart, der nach etwa drei Tagen ohne Rasur entsteht), Ziegenbart (nur am Kinn – denk dabei ruhig an eine Ziege, dann kannst du dir den Bart besser vorstellen) und viele mehr. Manche haben einen dichten, vollen Bart, während andere nur ein paar Härchen im Gesicht haben.