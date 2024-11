Lumagica startet eine magische Zeitreise

Ab Freitag hat Lumagica bis 6. Jänner täglich von 16.30 bis 21.30 Uhr geöffnet. Und am Sonntag steigt mit dem „Krone“-Familientag gleich der nächste Höhepunkt. Insgesamt 1000 Tickets haben wir in der „Krone“-Familie verlost, die Gewinner wurden bereits informiert. Aber auch für alle anderen hat Lumagica am Sonntag natürlich seine Tore zur Lichterwelt geöffnet. Eine Besonderheit gilt es dieses Jahr zu beachten: Mit dem Ticket bucht man auch einen „Timeslot“ – also ein Zeitfenster, in dem man den Park betritt.