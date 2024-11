Taylor Fritz kämpft Debütant Alex de Minaur nieder

Taylor Fritz hat sich am letzten Spieltag der Gruppe „Ilie Nastase“ bei den ATP Finals in Turin einen Sieg gegen Alex de Minaur erkämpft. Der US-Amerikaner bezwang den Australier in drei Sätzen (5:7, 6:4, 6:3). Fritz darf sich damit noch Hoffnungen auf einen Halbfinal-Einzug machen, während de Minaur sieglos abreisen muss. Auswirkungen hat das Ergebnis auch auf Jannik Sinner.