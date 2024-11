Nach Pleite: Was mit leeren Möbelhäusern passiert

Noch schnell die Gutscheinkarten einlösen, bevor sie nicht mehr gültig sind – so lautete am Donnerstag das Motto in den Kika/Leiner-Häusern, wo Kunden Spontankäufe tätigten, während zeitgleich der Insolvenzantrag des Möbelhändlers bei Gericht landete. Damit liegen jetzt die Fakten auf dem Tisch: Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf 113 Millionen Euro.