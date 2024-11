Punkteregen! Wemby- und Giannis-Show in NBA

Wemby in Topform

Der 2,24 m lange Wembanyama überragte auch sportlich alle. Im Alter von 20 Jahren und 314 Tagen ist der Franzose der viertjüngste Spieler, der in der weltbesten Liga den Wert von 50 Punkten in einem Match erreichte. Im März hatte er gegen die New York Knicks 40 Punkte geschafft.