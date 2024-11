ÖFB: Die „Einserfrage“ ist nicht nur im Tor offen

Egal, wie Marcel Sabitzer und Co. jetzt spielen, sie können nur hoffen, dass sich Polen, Ungarn oder Serbien in der A-Liga nicht noch fürs Viertelfinale der Nations League als Gruppenzweiter qualifizieren. Aktuell sind alle Dritter. Sinnlos ist Österreichs Doppelpack dennoch nicht: Mit zwei Siegen wäre die Rückkehr in die A-Liga perfekt. Und man hätte als Gruppensieger einen Play-off-Platz so gut wie sicher, falls in der WM-Quali doch etwas schiefgeht.