Wechselgerüchte um Arnautovic kurz vor ÖFB-Spiel

Sein Status als ÖFB-Rekordteamspieler ist einzementiert, jener als -Rekordschütze befindet sich in Reichweite. Fünf Tore fehlen noch auf die Marke von Toni Polster, sofern dieser in seinen juristischen Bemühungen um die Anerkennung von drei weiteren Treffern scheitern sollte. Schlägt „Arnie“ auch heute in Kasachstan zu?