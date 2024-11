161 ÖFB-Fans trotzen Kosten, Strapazen und Kälte

Tickets in Almaty für umgerechnet sechs Euro

131 der Karten gingen an Fanklubs des ÖFB: Sie heißen Vollpfosten, Blutgruppe Rot-Weiß-Rot, Bad Gleichenberg Crew oder Hurricanes. Sie kommen aus allen Bundesländern und sind in einer Devise vereint: Immer und überall an der Seite der Nationalmannschaft! Entweder zu Schnäppchen-Preisen wie in Kasachstan (die Fanklubs zahlen umgerechnet 6 Euro) oder zu Wucher-Summen wie am Sonntag beim Heimspiel im Wiener Happel Stadion gegen Slowenien, bei dem bis zu 70 Euro fällig sind.