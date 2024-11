Jannik Sinner gewinnt auch gegen Taylor Fritz

Big Points gehen an Sinner

Selbst der noch sieglose De Minaur ist noch nicht ganz aus dem Rennen. Allerdings scheint sehr wahrscheinlich, dass Sinner das Nötige für den Aufstieg ins Halbfinale schafft, zu abgebrüht agierte er gegen Fritz. Die wirklich wichtigen Punkte gingen an den Weltranglistenersten, so machte er bei 3:3 im zweiten Durchgang bei eigenem Aufschlag ein 0:30 noch wett.