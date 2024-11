Debütant geschlagen! Medwedew hofft auf Halbfinale

Der frühere ATP-Finals-Titelgewinner Daniil Medwedew kann bei dem mit 15,25 Mio. Dollar dotierten Saison-Abschlussturnier der Tennisprofis weiter auf den Halbfinaleinzug hoffen. Der Russe bezwang am Dienstag in Turin den australischen Turnier-Debütanten Alex de Minaur 6:2,6:4 und sicherte sich in seinem zweiten Gruppenspiel den ersten Sieg. Sein Auftaktmatch in der Gruppe „Ilie Nastase“ gegen Taylor Fritz hatte Medwedew verloren.