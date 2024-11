Alles auf Band! Bei Premiere Maulkorb verpassen

„Ref-Cam“ in Hütteldorf

Weil Rapid und die Kärntner einer Österreich-Premiere zustimmten, Ebner heute mit einer „Ref-Cam“, die an seinem Headset montiert wird, ausgestattet wird. Mit der Kamera will Sky einzigartige TV-Bilder aus dem Blickwinkel von Ebner liefern. Nicht live, natürlich nur ausgewählte Szenen in der Halbzeit und bei der Analyse. Der Liga-Partner wird wohl „heikle“ Szenen (und Wortmeldungen) nicht ungeschnitten bringen. Sonst bleibt es ein einmaliges Experiment. Dennoch spannend, weil bei VAR-Diskussionen oft die „Wahrnehmung“ des Schiedsrichters als Argument gebracht wird. Heute nimmt Sky auf, was Ebner wirklich sieht. Und hört.