Rapid gegen Austria Klagenfurt – ab 17 Uhr LIVE

Für die Hütteldorfer, die nach dem Moldau-Gastspiel erst weit nach Mitternacht wieder in Wien landeten, geht es derzeit um eine gute Belastungssteuerung. Das Match gegen Klagenfurt ist bereits die 25. Pflichtpartie für den Tabellen-Zweiten in dieser Saison. „Wir sind es schon gewohnt in dem Rhythmus. Am Ende von so einer Phase mit sieben Spielen in 21 Tagen geht es darum, noch mal die Kräfte zu mobilisieren“, so der Rapid-Coach.