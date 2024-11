Altach gegen LASK – ab 14.30 Uhr LIVE

Das 0:0 am Donnerstag in der dritten Conference-League-Partie gegen Cercle Brügge muss aufgrund einer langen Überzahl genauso als Enttäuschung verbucht werden wie das 1:1 zuvor in der Liga gegen Hartberg. Schopp beklagte einmal mehr das Fehlen des absolut Entschlossenen, den Ball über die Linie zu bringen. „Man sucht nach Erklärungen, aber es begleitet uns sehr lange. Man darf nicht den Fehler machen und glauben, irgendwann wird es schon werden. Wir müssen an den Dingen arbeiten, damit sich dieses Momentum zu drehen beginnt“, verlautete der Steirer.