„ManCity hat selten derartige Demütigung erlitten“

Drei Niederlagen binnen einer Woche – die Guardiola-Truppe befindet sich aktuell in der Krise. Auf das 1:2 im League Cup gegen Tottenham folgte am Wochenende in der Liga ein 1:2 gegen Bournemouth. Und nun musste sich City auch noch in der Champions League geschlagen geben, der englische Meister unterlag Sporting Lissabon mit 1:4.