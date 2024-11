Konferenz mit Real, City und Liverpool ab 21 Uhr

„Eine der besten Mannschaften in Europa gerade“

Auch national präsentiert sich Liverpool unter Trainer Arne Slot in starker Form, liegt nach acht Siegen bei einem Remis und einer Niederlage mit 25 Punkten an der Spitze. Der jüngste Erfolg am Samstag mit 2:1 gegen Brighton and Hove Albion war ein hartes Stück Arbeit, gelang aber trotzdem. „Das ist eine der besten Mannschaften in Europa gerade“, verlautete Alonso. Sein Team hat in der Liga auf dem Weg zur Titelverteidigung mit vier Remis und einer Niederlage bei vier Siegen mehr Federn gelassen. In der CL steht Bayer mit sieben Punkten aus drei Spielen aber auch sehr gut da, kann die Engländer mit einem Auswärtssieg auch überholen.