18-köpfiger ÖHB-Kader für Heim-EM steht fest

„Großer Schritt nach vorne“

Weitere Gegner in der in Innsbruck ausgespielten Vorrunden-Gruppe sind Titelfavorit Norwegen und Slowenien. Ziel der Österreicherinnen ist der Aufstieg in die Hauptrunde, die in Wien ausgetragen wird. „Wir haben in den verschiedenen Lehrgängen bis zur EURO gut gearbeitet, einen großen Schritt nach vorne gemacht. Jetzt geht es nur mehr darum, uns den Feinschliff zu holen“, erklärte Tijsterman in einer ÖHB-Aussendung. Der letzte EM-Test findet am 24. November in Innsbruck gegen Deutschland statt.