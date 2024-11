Indien will Olympische Sommerspiele 2036 austragen

Die Millionenstadt Ahmedabad im westlichen Bundesstaat Gujarat gilt als mögliche Kandidatenstadt. Im September hatte jedoch noch die Zeitung „The New Indian Express“ berichtet, dass der nationale Verband den IOC über keine bestimmte Region informiert habe, die als Gastgeber infrage kommen könne. Die Sommerspiele in vier Jahren finden in Los Angeles statt, für 2032 wurde Brisbane in Australien als Gastgeberstadt ausgewählt.