„Papa hat Suchtgift und Kurierfahrten organisiert“

Im Detail geht es um 363 Kilogramm Cannabis, 23 Kilo Kokain, zwei Kilo Speed und 1000 Stück Ecstasy-Tabletten. Von „42 Kurierfahrten“ sprach die Staatsanwältin Sandra Lemmermayr, bei denen das Suchtgift ins Land gebracht wurde. „Der Großteil wurde hier verkauft“, ergänzte Lemmermayr. Zudem betrieb die Bande eine Cannabis-Plantage in Wals. Doch der mutmaßliche Kopf der Bande sitzt nicht auf der Angeklagtenbank. „Der Vater des Erstangeklagten hat alle Kurierfahrten organisiert und das Geschäft in Salzburg geführt“, weiß die Anklägerin. Der Kriminelle, der sogar als Zeuge geladen ist, dürfte in Serbien untergetaucht sein.