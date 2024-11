Dampfhammer-Doppel: So viele Live-Kämpfe wie nie!

Wobei den Spartanern für diesen Eventabend ein echter Coup gelang: Erstmals ist mit „Brave“ eine internationale Top-Organisation aus Bahrain an Bord! Das bedeutet eine noch größere Show und noch mehr Spannung in internationalen Top-Kämpfen. Auch hier blickt Krone+ für Sie durchs Käfiggitter, wenn „Rising Star“ Muslim Danaev und Co. draufhauen. Der Schlagabtausch wird in voller Länge im Livestream zu sehen sein. Zudem verlosen wir wieder Tickets für die Gala.