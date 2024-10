Fight-Hammer naht: Jetzt müssen Sie „tapfer“ sein!

Coup verspricht Spitzenklasse

Wie verlautbart, steigt nämlich am 23. November ein MMA-Spektakel im Multiversum in Kooperation mit „Brave“, einer internationalen Top-Organisation aus Bahrain, 2016 gegründet von Scheich Khaled bin Hamad Al Khalifa. Die Promotion rühmt sich, Mixed-Martial-Arts-Kämpfer aus insgesamt 80 Nationen auf fünf Kontinenten zu präsentieren und in 34 Gastgeberländer vertreten zu sein. In wenigen Wochen wird in Schwechat also mit einer internationalen, hochklassigen Fight-Card zu rechnen sein!