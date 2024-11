Max Verstappen: „Ich wollte die Garage zerstören“

Es war ein Qualifying zum Vergessen! Ein Crash von Lance Stroll hinderte Verstappen am Sonntagvormittag an einer weiteren schnellen Runde, durch die der Niederländer seine Startposition möglicherweise noch verbessert hätte. So wurde es nur Platz zwölf, aufgrund seiner Startplatzstrafe wegen eines neuen Motors rutschte der WM-Leader sogar auf Rang 17 zurück.