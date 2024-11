Sabitzer sollte für Sturm fit sein

„Unangenehmer Gegner“

Auch mit einer Notelf sehen sich die Dortmunder in der uneingeschränkten Favoritenrolle. Sechs Heimsiege aus sechs Heimspielen in dieser Saison – es gibt schlechtere Bilanzen. Bei der obligaten Spiel-Vorschau-Pressekonferenz spielte CL-Gegner Sturm auch keine überbordende Rolle. Ein, zwei der Ordnung geschuldete Fragen – viel interessanter scheinen die „Blackies“ für die deutschen Journalisten nicht zu sein. Dennoch waren sich Sabitzer und Trainer Sahin einig: „Ein sehr unangenehmer Gegner.“ Beide lobten die Konstanz, die Sturm in den letzten Jahren an den Tag gelegt habe. „Erst recht, wenn man die Konkurrenz dort betrachtet“, so Sahin: „Dort scheint wirklich vernünftig gearbeitet zu werden.“ Sabitzer ist – obwohl Sturms Leistung, gegen Konkurrent Salzburg national zu reüssieren, hervorkehrte – sicher: „Es gibt für uns nur ein Ziel: „gegen die zu gewinnen.“