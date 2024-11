Sahin gibt Verletzungsupdate zu Marcel Sabitzer

Sabitzer wurde gegen seinen Ex-Club Leipzig in der 67. Minute ausgewechselt. Ob der 30-Jährige, in Graz aufgewachsen und lange in der Jugend des Stadtrivalen GAK aktiv, überhaupt noch eine Chance auf einen Einsatz gegen Sturm hat, war am Sonntag offen. „Bei ihm ging gar nichts mehr, der Muskel hat komplett zugemacht“, sagte Sahin über dessen Wadenprobleme. Sabitzers Unterschenkel war nach Spielende dick einbandagiert. Unter der Woche hatten den Mittelfeldmann bereits Rückenprobleme geplagt.