Unfall und technischer Defekt: Öffis standen still

Um exakt 7.52 Uhr kollidierte am Montag bei der Keplerbrücke ein Auto mit einer Straßenbahn, was für Ersatzverkehr zwischen Jakominiplatz und Andritz sorgte. Und eine Viertelstunde später hieß es dann seitens der Holding Graz „Vorfall in der Herrengasse, Ersatzverkehr für alle Linien“.