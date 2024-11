Kaum zu glauben! Verstappen droht nächste Strafe

Nach den Strafen wegen seines zu aggressiven Fahrstils in Mexiko sowie der Startplatzstrafe in Brasilien wegen eines Motorwechsels droht Verstappen nun erneut Ärger: Als der Sprint in Sao Paulo am Samstag nach einem virtuellen Safety-Car freigegeben wurde, war Verstappen sehr nah am Zweitplatzierten Oscar Piastri dran.